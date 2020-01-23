«Левада-центр»: россияне боятся загрязнения окружающей среды больше, чем терроризма

Россияне считают загрязнение окружающей среды более опасной угрозой, чем международный терроризм. К такому выводу пришли исследователи из «Левада-центра».

В исследовании говорится, что 48% россиян назвали загрязнение природы самой серьезной глобальной угрозой XXI века, 42% участников опроса считают наиболее опасной мировой проблемой международный терроризм.

Также в топ-5 вошли вооруженные конфликты и войны (37%), изменение климата (34%) и техногенные катастрофы (31%). Кроме того, среди мировых проблем россияне упоминали распространение ядерного оружия, экономический кризис, мировые эпидемии и хакерские атаки.

Самой серьезной проблемой окружающей среды в России, по мнению участников опроса, является загрязнение воздуха. Об этом заявили 26% россиян. Четверть опрошенных сообщили, что оно непосредственно затрагивает их семью. Также граждан беспокоит вопрос утилизации бытовых и ядерных отходов, об этом рассказали 17% и 11% респондентов соответственно.