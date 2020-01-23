Госдума одобрила в первом чтении президентские поправки в Конституцию

Депутаты в первом чтении одобрили проект поправок в Конституцию, предложенный президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте нижней палаты. Второе основное чтение должно состояться в середине февраля.

Документ предполагает ряд изменений в социальной сфере (индексация пенсий и соцвыплат, а также приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму) и в системе органов публичной власти. Ожидается, что после принятия Совфедом все предложения единым пакетом вынесут на «общероссийское голосование», после чего закон подпишет президент.

Так, положения инициативы исключат из основного закона оговорку о двух сроках подряд для президента и закрепят приоритет национального права над международным. Они также распределят часть обязанностей президента между Госдумой и Совфедом и закрепят в Конституции роль Госсовета. Кроме этого, там появятся новые требования к кандидатам на должность президента (ценз оседлости увеличится до 25 лет), а также чиновников, депутатов и судей.