Роскомнадзор решил заблокировать нидерландский почтовый сервис, через который поступали сообщения о минировании

Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали ограничить доступ к нидерландскому почтовому сервису Startmail.com, с ящиков которого в Россию поступили сообщения о минировании. Об этом сообщает ФСБ, передает Интерфакс.

По данным ведомства, с почты на Startmail.com на электронные адреса судов в 16 регионах России поступило больше тысячи анонимных сообщений.

«В тексте также указывались более 16 тысяч якобы заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т.д.)», — пояснили в ФСБ.

В конце ноября в России началась волна сообщений о минированиях. По данным Интерфакса, за это время только в столице эвакуировали более 1,5 млн человек. При этом все сообщения оказались ложными.

Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники писала, что автором ложных сообщений о минированиях может быть клиент биржи WEX, живущий на Украине. В некоторых посланиях, которые приходили учреждениям, говорилось, что они будут получать такие угрозы, пока «бизнесмен Константин Малофеев не вернет 120 биткоинов, украденных с биржи WEX».