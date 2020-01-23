Комик Александр Долгополов покинул Россию после запроса полиции из-за его выступления в стендап-клубе

Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию после того, как полиция начала проверку в петербургском стендап-клубе HopHead в связи с жалобой, которая может быть связана с оскорблением чувств верующих. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев.

«Да, действительно, он уехал. Это субъективное решение, каждый решает сам для себя, что ему делать. Риски для него, безусловно, есть: просто так не начинают искать человека и интересоваться его выступлениями», — рассказал он.

Скриншот страницы Долгополова в Instagram

Накануне стало известно, что полиция начала проверку в клубе: сотрудники правоохранительных органов потребовали от заведения предоставить им информацию о часовом выступлении Долгополова, в котором он упоминал правительство и президента.

Жалоба была направлена в отделение полиции в подмосковном Орехово-Зуево в связи с видео «Александр Долгополов — новый час шуток», который был записан в клубе в феврале 2019 года. По данным ТАСС, обращение поступило в связи с распространением в интернете информации, оскорбляющей чувства верующих.