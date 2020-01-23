В Екатеринбурге «заминировали» все школы и детские сады

В Екатеринбурге неизвестный сообщил о минировании всех городских школ и детских садов.

В администрации города изданию 66.ru подтвердили информацию, сообщив, что руководители образовательных учреждений проводят осмотр территорий и помещений.

При этом эвакуация не проводится. В ГУ МВД по Свердловской области «Новой газете» сообщили, что прокомментируют ситуацию после окончания проверочных мероприятий.

Масштабная волна сообщений о минированиях началась в городах России в конце ноября. По данным Интерфакса, за это время только в столице эвакуировали более 1,5 млн человек. Официально ни одно сообщение не подтвердилось.

31 декабря Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники сообщила, что автором ложных сообщений о минированиях может быть клиент биржи WEX, живущий на Украине. В некоторых посланиях, которые приходили учреждениям, говорилось, что они будут получать такие угрозы, пока «бизнесмен Константин Малофеев не вернет 120 биткоинов, украденных с биржи WEX».