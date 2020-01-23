ФАС опубликовала правила предустановки российского софта на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба разработала правила предустановки российского программного обеспечения на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры. Об этом говорится на сайте ведомства.

По плану ФАС с 1 июля 2020 года предустановка российского софта станет обязательна для смартфонов, с 2021 года — для планшетов, с 2022 года — для компьютеров, с 2023 года — для Smart TV и ТВ-приставок.

«На смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. Аналогичные программы, за исключением платежной системы, будут установлены и на планшетах. На планшетах, компьютерах и Smart TV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиза», — заявил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

Отмечается, что ФАС не будет определять конкретные приложения, которые должны быть установлены, чтобы не нарушать закон о конкуренции.

«Условия установки отечественного ПО должно быть не менее благоприятным, чем программное обеспечение такого же класса иных разработчиков. Тем самым обеспечиваются равные условия конкуренции, а потребители получают возможность выбора», — считает Голомолзин.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского софта на электронные устройства. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в которую входят Google, Аpple, Samsung, Intel, Dell, «М.Видео» и другие компании, заявляла, что изменения негативно отразится на развитии отрасли и приведет к монополизации в сфере разработки российского ПО.