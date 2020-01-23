Власти решили изолировать китайский город Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка нового коронавируса

Власти китайского города Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка нового вида коронавируса 2019-nCoV, решили приостановить работу общественного транспорта, прекратить все авиарейсы из города, а гражданам рекомендовали не выезжать за его пределы. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, все городские ведомства прекратят проведение совещаний, горожан призвали не участвовать в массовых мероприятиях. Первыми заболевшими оказались посетители городского рынка морепродуктов. Китайские ученые предполагают, что источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали в Ухане.

Новая болезнь уже унесла жизни 17 человек. По данным китайских властей, ею заразились более 570 человек, из них 95 находятся в тяжелом состоянии. Случаи заражения также были зафиксированы в Таиланде, Южной Корее, Японии и США. По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию.

ОБНОВЛЕНИе 11:40 Наличие нового вируса у двух пациентов, госпитализированных в России с подозрением на коронавирус, не подтвердилось.

Ученые из России, США и ряда стран Евросоюза объявили о начале разработок экспресс-тестов для выявления нового вируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России тоже начали создавать вакцину от нового вируса; ранее об этом заявили американские ученые.

Роспотребнадзор из-за вируса решил измерять температуру и опрашивать приезжающих в страну людей об их состоянии на контрольно-пропускных пунктах по всей границе.