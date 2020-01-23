Transparency International: Россия заняла 137 место в Индексе восприятия коррупции

Россия поднялась на одну строчку по сравнению с прошлым годом и заняла 137 место в Индексе восприятия коррупции, составляемом Transparency International. Об этом говорится в докладе антикоррупционной организации, который есть в распоряжении «Новой газеты».

России вновь получила 28 баллов из 100 возможных, где 0 баллов оцениваются, как высокая степень коррупции, а 100 — полное отсутствие коррупции. Столько же набрали Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.

Transparency International отмечает, что положение России в рейтинге и показатели остаются стабильным: в 2018 году Россия заняла 138 место, годом ранее — 135-е.

«Точечные меры, принимаемые органами власти, которые отвечают запротиводействие коррупции, а также локальные поправки к законодательству не способны кардинально изменить ситуацию в нашей стране — для этого необходимо выстраивать инклюзивную систему согласования интересов общественных акторов, которая не позволит власти принимать необдуманные решения в интересах узкой группы лиц», — объясняет Антон Поминов, директор Центра «Трансперенси Интернешнл - Р».

Больше всего баллов — 87 — набрали Дания и Новая Зеландия, за ними следует Финляндия (86 баллов). В последние годы именно эти страны занимали три первых места в рейтинге. Меньше всего баллов, как и в прошлом году, набрали Сирия (13 баллов), Южный Судан (12 баллов) и Сомали (9 баллов). Всего в рейтинг входят 180 стран.