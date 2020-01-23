Бывшего министра труда Максима Топилина назначили главой Пенсионного фонда

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР), а бывшую главу Минздрава Веронику Скворцову — руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Распоряжения опубликованы на сайте правительства.

Антона Дроздова, занимавшего пост главы ПФР, назначил на должность заместителя министра финансов. Владимир Уйба, который был руководителем ФМБА, стал амглавы Минздрава.

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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин представил новый состав правительства, в которое не вошли девять из 21 оставшегося ведомства. Помимо Скворцовой и Топилина, которые работали в правительстве Дмитрия Медведева с 2012 года, свои посты, в частности, потеряли Владимир Мединский и Ольга Васильева.

Об отставке своего правительства бывший премьер Дмитрий Медведев объявил 15 января, после послания президента Федеральному Собранию. Мишустина на должность председателя кабмина предложил Путин, а для Медведева ввели должность заместителя председателя Совета Безопасности.