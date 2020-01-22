Дело о распространении порнографии против трансгендерной женщины из Брянска вернули на пересмотр. Ее отпустили из СИЗО

Брянский областной суд направил на пересмотр дело о распространении порнографии против трансгендерной женщины Мишель и освободил ее из СИЗО. Об этом «Новой газете» сообщила глава Московского коммьюнити-центра Татьяна Винниченко.

Суд рассматривал апелляционную жалобу 17 января, решение судья огласил 22 января. Дело будет возвращено на повторное рассмотрение в районный суд.

30 ноября Мишель приговорили к трем годам колонии по обвинению в распространении детской порнографии (ч. 1 ст. 242.1 УК). Поводом послужили несколько картинок «манга» на ее странице во «ВКонтакте» — на них были изображения обнаженных персонажей из японских мультфильмов. Экспертиза установила, что на картинках нарисованы «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста».