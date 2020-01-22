Новая газетастать со–
участником

расследование

Чье золото попало на запись из таможенного терминала Внуково

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Общество

 

Всемирное антидопинговое агентство временно приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба WADA.

Теперь Московской лаборатории запрещено выполнять работу, связанную с анализом образцов крови в рамках программы «Биологический паспорт спортсмена». Запрет будет действовать до окончания дисциплинарного разбирательства, проводимого независимыми специалистами.

Как уточнили в пресс-службе, решение связано с тем, что в декабре Исполнительный комитет WADA лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за манипулирования некоторыми данными, полученными из Московской лаборатории.

WADA отозвало полную аккредитацию Московской лаборатории в 2015 году после того, как Россию обвинили в наличии допинговой программы. В мае 2016 года лицензию частично вернули.

В декабре 2019 года WADA на четыре года отстранило Россию от участия в Олимпийских играх и других крупных международных соревнованиях. Такое решение Исполком организации принял после того, как эксперты обнаружили, что в базу данных Московской лаборатории были внесены изменения. Российские спортсмены, не имеющие отношения к допинговому скандалу, смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
kb, wada, допинг

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera