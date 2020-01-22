WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство временно приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба WADA.

Теперь Московской лаборатории запрещено выполнять работу, связанную с анализом образцов крови в рамках программы «Биологический паспорт спортсмена». Запрет будет действовать до окончания дисциплинарного разбирательства, проводимого независимыми специалистами.

Как уточнили в пресс-службе, решение связано с тем, что в декабре Исполнительный комитет WADA лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за манипулирования некоторыми данными, полученными из Московской лаборатории.

WADA отозвало полную аккредитацию Московской лаборатории в 2015 году после того, как Россию обвинили в наличии допинговой программы. В мае 2016 года лицензию частично вернули.

В декабре 2019 года WADA на четыре года отстранило Россию от участия в Олимпийских играх и других крупных международных соревнованиях. Такое решение Исполком организации принял после того, как эксперты обнаружили, что в базу данных Московской лаборатории были внесены изменения. Российские спортсмены, не имеющие отношения к допинговому скандалу, смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.