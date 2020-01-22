В Перми задержали сотрудника МЧС по делу о гибели постояльцев отеля при прорыве трубы с кипятком

В Перми задержали сотрудника надзорного подразделения регионального управления МЧС Разифа Исмакаева по делу о гибели пятерых человек из-за прорыва трубы с кипятком в мини-отеле «Карамель». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в МЧС еще в феврале 2019 года нашли нарушения, требующие закрытия мини-отеля. При этом сотрудники регионального ведомства так и не приняли необходимых мер. Против Исмакаева возбудили дело о халатности, повлекшей смерть по неосторожности двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК).

Трубу в мини-отеле на юго-западе Перми прорвало 20 января. В результате погибли пять человек, в том числе четырехлетний ребенок, еще троих госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии. Как пишет издание 59.ru, постояльцами гостиницы были в основном родственники пациентов расположенного поблизости онкоцентра. СК также завел дело о об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).