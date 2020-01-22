Задержанных сторонников якутского шамана Габышева оставили на ночь в отделе полиции из-за неповиновения сотрудникам МВД

На четверых ранее задержанных в Якутске сторонников шамана Александра Габышева составили протоколы о неповиновении полицейским (ст. 19. КоАП). Об этом «Новой газете» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Алексея Брылева, Павла Богачева, Юрия Конюхова и Виктора Макерова решили оставить на ночь в отделе полиции №4 Якутска. Суд рассмотрит их протоколы 23 января.

«Видимо, якутские полицейские решили увеличить количество обращений в ЕСПЧ за счет дела шамана», — комментирует Прянишников. Он отметил, что из-за задержания Габышева и двоих членов его отряда в декабре правозащитники уже прошли все необходимые судебные инстанции и потому собираются жаловаться в Страсбургский суд.

Сторонников шамана полицейские задержали у его дома вечером, сам Габышев успел скрыться внутри. Силовики пытались взломать дверь, но остановились, когда шаман предупредил о вызове своего адвоката.

Осенью на идущего в Москву для проведения обряда «изгнания Путина» завели дело о призывах к экстремизму: в своих речах он якобы требовал «насильственных действий в отношении президента». Однако обвинения ему так и не предъявили, поэтому мера пресечения в виде подписки о невыезде снялась. Шаман решил возобновить свой поход в марте.