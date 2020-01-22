Новая газетастать со–
участником

расследование

Чье золото попало на запись из таможенного терминала Внуково

Сборная России впервые выиграла медальный зачет зимней юношеской Олимпиады

Спорт

 

Российская сборная стала победителем общекомандного зачета по итогам зимних юношеских Олимпийских игр, которые прошли в швейцарской Лозанне.

Российские спортсмены завоевали 10 золотых медалей, 11 серебряных и 8 бронзовых. На втором месте разместилась Швейцария, на счету которой 24 медали, третьей стала сборная из Японии с 17 медалями.

В последний день юношеской Олимпиады российские хоккеисты обыграли команду из США со счетом 4:0. Кроме того, шорт-трекистка Юлия Берсенева стала обладательницей серебра, а Николай Лысаков завоевал серебряную медаль на соревнованиях смешанных дуэтов по керлингу.

Это была третья зимняя юношеская Олимпиада, соревнования в Лозанне проходили с 9 по 22 января. Российская сборная впервые выиграла на них общий медальный зачет.

Теги:
kb, спортсмены, олимпиада

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera