Сборная России впервые выиграла медальный зачет зимней юношеской Олимпиады

Российская сборная стала победителем общекомандного зачета по итогам зимних юношеских Олимпийских игр, которые прошли в швейцарской Лозанне.

Российские спортсмены завоевали 10 золотых медалей, 11 серебряных и 8 бронзовых. На втором месте разместилась Швейцария, на счету которой 24 медали, третьей стала сборная из Японии с 17 медалями.

В последний день юношеской Олимпиады российские хоккеисты обыграли команду из США со счетом 4:0. Кроме того, шорт-трекистка Юлия Берсенева стала обладательницей серебра, а Николай Лысаков завоевал серебряную медаль на соревнованиях смешанных дуэтов по керлингу.

Это была третья зимняя юношеская Олимпиада, соревнования в Лозанне проходили с 9 по 22 января. Российская сборная впервые выиграла на них общий медальный зачет.