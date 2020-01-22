В Мурманске задержали руководителя «Свидетелей Иеговы»

В Мурманске сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя местной организации «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России). Об этом официально сообщил СК.

40-летнему мужчине вменили в вину организацию собраний для совместной молитвы. Известно, что подозреваемого задержали 20 января и до сих пор не отпустили, однако меру пресечения ему избирать не планируют.

Уголовное дело против мурманских верующих об организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК) возбудили в конце года. В конце декабря в пяти квартирах, где предположительно проходили богослужения, прошли обыски. 13 человек доставляли в полицию, однако, как заявляют сами «Свидетели», копию протокола допроса получил лишь один из задержанных.

Полтора года назад двое участников религиозной организации, жившие в Полярном (Мурманская область) уже были задержаны по аналогичной статье, в настоящее время 44-летний Роман Маркин и 61-летний Виктор Трофимов продолжают находиться в СИЗО.

Напомним, в 2017 году Министерство юстиции России признало «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, около ее 100 материалов внесли в федеральный список запрещенных публикаций. После этого на последователей организации стали заводить уголовные дела, некоторые из них получили реальные сроки.