В Китае число умерших от нового вида коронавируса выросло до 17 человек

В Китае число умерших от нового типа коронавируса увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное телевидение.

Ранее сообщалось о смерти девяти человек, все случаи были зарегистрированы в провинции Хубэй.

Власти Китая сообщили о заражении 444 человек по данным на 20:00 по местному времени (15:00 мск), СМИ писали о 473. Случаи заражения также были зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее, Японии и США.

В России сегодня вечером госпитализировали первых пациентов с подозрением на коронавирус. Из аэропорта Пулково в больницу им. Боткина с симптомами ОРВИ доставили гражданина КНР и россиянина.

«Анализы взяты, идет нормальный процесс обследования. [Постановка диагноза] занимает не одну секунду. Нас интересуют люди, которые были в Китае», – сообщил Интерфаксу главврач больницы Алексей Яковлев.

Специалисты предполагают, что «коронавирус 2019 года» (2019-nCoV) возник на одном из рынков морепродуктов в Китае. О начале разработок экспресс-тестов для его выявления и вакцины объявили ученые из России, США и ряда стран Евросоюза. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России тоже начали разрабатывать вакцину от нового вируса.

Роспотребнадзор из-за вируса решил измерять температуру и опрашивать приезжающих в страну людей об их состоянии на контрольно-пропускных пунктах по всей границе.