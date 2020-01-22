Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «мразями» и «уродами»

Президент Владимир Путин пообещал поручить новому министру просвещения Сергею Кравцову разработать методику по защите школьников от влияния «групп смерти». Так на встрече с липецкими общественниками он ответил на вопрос, почему основы безопасности жизнедеятельности преподаются только в средней школе и нужно ли школе оставаться в стороне в остальные годы обучения.

«По поводу "групп смерти". Что за уроды? Откуда они берутся? Я когда впервые с этим столкнулся, открыл рот и глаза вытаращил — даже не мог себе представить, что такие люди существуют», — поразился Путин. Он согласился с тем, что от их влияния нужно защищать как «совсем маленьких, которые только в школу пошли», так и более самостоятельных подростоков.

«Но как только полиция ими занялась, как я дал МВД соответствующее поручение, чтобы они занялись этими людьми, знаете, мразь такая —

вот пришла к ним полиция, и они сразу чуть в штаны не наложили — в буквальном смысле этого слова! — как только поняли, что дорога им за решетку.

Вот такая мразь этим занимается», — заключил президент.

Путин о создателях «групп смерти»: Что за уроды, откуда они берутся? Я когда впервые столкнулся, открыл рот даже. Не мог себе представить, что такие люди существуют. Но как только полиция ими занялась, мразь такая, чуть в штаны не наложил, как понял, что дорога ему за решетку! pic.twitter.com/lNV9erPqkf — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 22, 2020

Общественный резонанс вокруг закрытых групп в соцсетях, где подростков якобы склоняли к суициду, возник после вышедшего в мае 2016 года материала обозревателя «Новой газеты» Галины Мурсалиевой. Там говорилось, что только за полгода до выхода материалов по этой причине покончили с собой 130 подростков. СК вменил задержанному администратору такой группы по прозвищу Филипп Лис 15 эпизодов доведения до самоубийства, однако его вину признали только по двум — показания в обоих случаях давали выжившие после попытки суицида подростки.

Ранее Путин уже высказывался о «группах смерти»: «Чем они отличаются от убийц? Да ничем не отличаются», — говорил он о создателях таких сообществ летом 2017 года. Тогда же он принял закон, вдвое увеличивший наказание за склонении несовершеннолетних к самоубийству через интернет – до 12 лет. Спустя год он также разрешил внесудебную блокировку как «групп смерти», так и «колумбайн-сообществ», призывающих к массовым убийствам в школах.