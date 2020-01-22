Путин решил встретиться с мамой осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар

Президент Владимир Путин в ходе своего визита в Израиль планирует встретиться с мамой Наамы Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 годам колонии за провоз гашиша в багаже по статье о контрабанде наркотиков. О встрече, на которой также будут присутствовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Иерусалимский патриарх Феофил III, рассказал помощник президента Юрий Ушаков, его слова передает ТАСС.

Ранее израильские СМИ сообщали, что в ходе переговоров об освобождении девушки Москва попросила решить в ее пользу спор о принадлежности Александровского подворья в Иерусалиме. По данным газеты Maariv, земельный участок уже передан России. Тем не менее помощник главы государства отказался связывать имущественный спор с помилованием Иссахар.

Путин 23 января отправится в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста. Изначально планировалось, что российский лидер прибудет в страну к открытию мероприятия 22 января, однако он сократил свой визит из-за формирования российского правительства.

Израильтянку задержали в апреле прошлого года при пересадке в Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В октябре ее признали виновной в хранении и контрабанде 9,5 граммов гашиша (ч. 1 ст. 228, п. «в» части 2 ст. 229.1 УК). Иссахар подтвердила, что хранила наркотики, но отрицала обвинения в контрабанде, так как у нее не было доступа к багажу, где они находились. В декабре Мособлсуд оставил приговор в силе. Нетаньяху просил Путина помиловать израильтянку.