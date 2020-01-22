Мосгорсуд отменил продление ареста фигуранту «московского дела» Андрею Баршаю
«Новая газета»редакция
Мосгорсуд отменил продление ареста фигуранту «московского дела» Андрею Баршаю. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».
Адвокат Светлана Байтурина уточнила, что фигуранту «московского дела» отменили продление ареста из-за нарушения нормы Уголовно-процессуального кодекса, так как Баршай отсутствовал на заседании по продлению меры пресечения в Басманном суде. Тогда его направили на обследования в центр психиатрии, а в конце декабря перевели в СИЗО.
Басманный суд тогда продлил арест Баршаю до 27 января, но, несмотря на отмену, до этого времени он будет находиться в СИЗО. Пересматривать продление ареста будет суд, который и вынес решение о мере пресечения.
«Суд апелляционной инстанции отменяет постановление суда первой инстанции и постановляет оставить Андрея под арестом до 27 января, что означает, что законным нахождение под стражей считается только с сегодня по 27-е. Содержание под стражей по вчерашний день включительно незаконно», — объяснил адвокат Григорий Червонный в телеграм-канале.
Баршая и еще четверых фигурантов «московского дела» арестовали в октябре прошлого года. Следствие считает, что Баршай, находясь на улице Рождественка на акции 27 июля около шести часов вечера, умышленно «разбежался, сгруппировался, прижав руки к своему телу и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова» и нанес ему плечом удар в спину.