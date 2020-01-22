Мосгорсуд отменил продление ареста фигуранту «московского дела» Андрею Баршаю. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Адвокат Светлана Байтурина уточнила, что фигуранту «московского дела» отменили продление ареста из-за нарушения нормы Уголовно-процессуального кодекса, так как Баршай отсутствовал на заседании по продлению меры пресечения в Басманном суде. Тогда его направили на обследования в центр психиатрии, а в конце декабря перевели в СИЗО.

Басманный суд тогда продлил арест Баршаю до 27 января, но, несмотря на отмену, до этого времени он будет находиться в СИЗО. Пересматривать продление ареста будет суд, который и вынес решение о мере пресечения.

«Суд апелляционной инстанции отменяет постановление суда первой инстанции и постановляет оставить Андрея под арестом до 27 января, что означает, что законным нахождение под стражей считается только с сегодня по 27-е. Содержание под стражей по вчерашний день включительно незаконно», — объяснил адвокат Григорий Червонный в телеграм-канале.

Баршая и еще четверых фигурантов «московского дела» арестовали в октябре прошлого года. Следствие считает, что Баршай, находясь на улице Рождественка на акции 27 июля около шести часов вечера, умышленно «разбежался, сгруппировался, прижав руки к своему телу и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова» и нанес ему плечом удар в спину.