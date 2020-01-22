Адвокат рассказал о частичной потере слуха фигурантом «московского дела» Мартинцовым из-за плохой медпомощи в СИЗО

Фигурант «московского дела» Максим Мартинцов перестал слышать на одно ухо из-за того, что в СИЗО-5 Москвы ему не оказывали необходимой медицинской помощи. Об этом сообщил в фейсбуке адвокат Максим Игнатьев.

«Человек с 5 утра до часу ночи следующего дня проводил в холодном автозаке с температурой и "стреляющими ушами"», — рассказал Игнатьев.

На прошедшем накануне заседании защита узнала, что отит у Мартинцова перешел в хроническую стадию. Адвокат отметил, что медицинская помощь его подзащитному оказывается без необходимого врачебного наблюдения и нужных ему лекарств.

Мартинцова 6 декабря приговорили к 2,5 годам колонии по делу о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). Суд установил, что он вместе с двумя другими фигурантами дела, Егором Лесных и Александром Мыльниковым, применили насилие, не опасное для здоровья, в отношении росгвардейца Максима Косова. Их дела объединили в одно, добавив отягчающее обстоятельство: совершение преступления группой лиц. Лесных приговорили к трем годам колонии общего режима, Мыльникова – к двум годам условно.