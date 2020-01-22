Россия улучшила свои позиции и догнала Конго в рейтинге демократических стран

Россия осталась в списке авторитарных режимов в общем рейтинге «Индекс демократии» по итогам 2019 года. При этом страна улучшила свои позиции, переместившись с 144-го места на 134-е, тем самым догнав республику Конго в списке, выяснили исследователи из Economist Intelligence Unit.

Эксперты оценивали состояние демократии в странах по пяти направлениям, среди которых выборы и плюрализм, гражданские свободы, влияние граждан на политическую жизнь, деятельность властей и политическая культура. За счет последних двух России удалось улучшить свои позиции в рейтинге.

Всего в «Индекс демократии» попали 165 стран и две территории — Тайвань и Гонконг. Каждая из стран, в зависимости от полученных баллов, попала в список полных демократий, слабых демократий, гибридных или авторитарных режимов. Россия осталась в последней группе, ее рейтинг составил 3,11 баллов из 10.

В отчете говорится, что за последний год ситуация с демократией во всем мире ухудшилась: общий глобальный балл снизился за год с 5,48 до 5,44 из 10 возможных. Это — худший показатель с создания рейтинга в 2006 году. Результаты ушедшего года превзошли даже данные 2010 года, когда на фоне экономического и финансового кризиса средний балл упал до 5,46.