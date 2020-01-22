Роспотребнадзор из-за коронавируса решил измерять температуру на всех пропускных пунктах

Роспотребнадзор будет измерять температуру и опрашивать приезжающих в страну людей об их состоянии на контрольно-пропускных пунктах по всей границе, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства. Усилить контроль решили из-за вспышки в Китае вирусной пневмонии, вызванной новым передающимся от человека к человеку коронавирусом.

Чиновники заверили, что на территории России случаев заболеваний не фиксировали. Сообщения о госпитализации в Хабаровске гражданки Китая со схожими симптомами в ведомстве отрицают: по данным местных изданий, ее сняли с рейса с высокой температурой и госпитализировали. Вскоре стало известно, что у женщины был сезонный грипп.

Властям Китая известно о заражении 473 человек на территории страны, девять из них скончались. Случаи заражения также были зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее, Японии и США. Специалисты предполагают, что «коронавирус 2019 года» (2019-nCoV) возник на одном из городских рынков морепродуктов. О начале разработок экспресс-тестов для его выявления и вакцины объявили ученые из России, США и ряда стран Евросоюза.