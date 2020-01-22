СМИ: из-за сообщений о «минированиях» за последние месяцы эвакуировали более 1,5 млн человек

Анонимные сообщения о «минированиях» зданий в Москве и Петербурге не поступают по субботам и воскресеньям, также их не было в новогодние праздники с 1 по 7 января, рассказал Интерфаксу источник.

Масштабная волна сообщений о минированиях началась в городах России в конце ноября. Собеседник Интерфакса уточнил, что за это время только в столице эвакуировали более 1,5 млн человек. Официально ни одно сообщение не подтвердилось.

Сегодня ложные сообщения поступили о «минированиях» судов, школ, продуктовых магазинов и храма Христа Спасителя. По данным РИА Новости, их получили также вокзалы и несколько десятков станций метро. Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила об эвакуации нескольких городских судов.

Храм Христа Спасителя, по словам источника агентства, «минировали» уже 14 раз, десять раз поступали сообщения о бомбе в здании Центрального телеграфа. «Не реже раза в неделю поступают сообщения об угрозах взрыва на всех 232 станциях столичного метро», — сообщил он. Собеседник агентства уточнил, что анонимы часто сообщают о бомбах на вокзалах, в аэропортах, на инженерных коммуникациях и городских теплоэлектростанциях.

31 декабря Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники сообщила, что автором ложных сообщений о минированиях может быть клиент биржи WEX, живущий на Украине. В некоторых посланиях, которые приходили учреждениям, говорилось, что они будут получать такие угрозы, пока «бизнесмен Константин Малофеев не вернет 120 биткоинов, украденных с биржи WEX».