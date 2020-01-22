Голунов в жалобе новому генпрокурору потребовал извинений от государства за уголовное преследование

Журналист «Медузы» Иван Голунов подал жалобу в Генпрокуратуру на имя нового главы ведомства Игоря Краснова, сообщил «МБХ медиа» адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

Голунов пожаловался на бездействие должностных лиц Генпрокуратуры и потребовал официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование. Бадамшин в телеграм-канале объяснил, что прокурор по закону должен принести извинения в письменном виде от имени государства в течение одного месяца со дня постановления о прекращении уголовного преследования. Однако этого не произошло до сих пор.

Напомним, Ивана Голунова задержали в начале июня прошлого года в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Через несколько дней уголовное преследование прекратили в связи с недоказанностью его вины. Позже МВД нашло нарушения в работе полицейских, расследовавших дело, трое были уволены.

Голунов подавал жалобу на бездействие Следственного комитета в расследовании против полицейских, задерживавших его, но суд ее отклонил. Представитель Генпрокуратуры называла жалобу журналиста несостоятельной, так как все необходимые следственные действия, по ее словам, проводятся.

При этом уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили накануне пресс-конференции Путина 14 января, в ходе которой глава государства заявил, что дело завели против пятерых силовиков. Позже оказалось, что его возбудили не в отношении конкретных лиц, а по факту преступления. Самого Голунова признали потерпевшим только в середине января.

Журналиста 20 января впервые допросили. Бадамшин отмечал, что пока не может оценивать прогресс в расследовании: следователь не сообщил им новых фактов, защиту также не уведомляли о каких-либо следственных действиях с участвовавшими в задержании силовиков.