После продолжительных антиправительственных акций в Ливане утвердили новый кабмин

Спустя три месяца после начала протестов в Ливане сформировали новое правительство, которое возглавил новый премьер-министр Хасан Диаб, бывший министр образования. Он пообещал работать над тем, чтобы удовлетворить все требования протестующих и вывести страну из экономического кризиса, передает Reuters.

Lebanon announces formation of new gov't as protests continue despite breakthrough https://t.co/yw9BIBpvrN pic.twitter.com/P0a3EjxF5H — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 22, 2020

Новый кабмин состоит из 20 министров, среди них — шесть женщин, одна из которых возглавляет министерство обороны. Диаб назвал правительство «спасательной командой», которая в срочном порядке займется решением экономических проблем страны, будет работать над созданием независимой судебной системы и бороться с незаконным обогащением.

Однако протестующие все равно недовольны кадровыми перестановками в правительстве: недалеко от здания вновь начались акции протеста, на улицах Бейрута произошли столкновения с полицией. Недовольные утверждают, что власти пытаются обмануть народ, сформировав кабмин из политиков, которые так или иначе имеют отношение к правящим партиям или работали ранее в министерствах.

Массовые акции протестов в Ливане начались в октябре после того, как власти объявили о введении новых налогов для стабилизации экономической ситуации в стране. Демонстранты требовали судебного преследования коррумпированных чиновников и проведения экономических реформ.