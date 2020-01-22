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Предшественника Чайки на посту полпреда в СКФО назначили заместителем главкома Сухопутных войск

Политика

 

Президент Владимир Путин назначил заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил своего полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе генерал-майора Александра Матовникова. Его должность в свою очередь занял бывший генпрокурор Юрий Чайка.

Путин, как утверждают «Ведомости», планировал назначить Матовникова главнокомандующим Сухопутных войск, но отказался от этого после консультаций с министром обороны Сергеем Шойгу. Пост главкома Сухопутных войск сохранил генерал армии Олег Салюков.

Должность полпреда президента по Северному Кавказу Матовников занимал с лета 2018 года, до этого он был командиром сил Специальных операций, а также служил в спецподразделении ФСБ «Альфа». В функции главного командования Сухопутных войск входит контроль за боевой подготовкой и обучением кадров Сухопутных войск, при этом их отдельные формирования подчиняются командованиям военных округов, оборонительных районов и Северного флота.

Теги:
вооруженные силы, военные, путин, va

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