Первому вернувшемуся в Россию бизнесмену из «списка Титова» заменили реальный срок на условный
Ростовский областной суд накануне заменил бизнесмену из «списка Титова» Андрею Каковкину три года реального решения свободы на условный срок по делу о мошенничестве (ст. 159 УК) и неправомерном обороте платежей (ст. 187 УК). Об этом сообщает ТАСС.
По версии следствия, в августе 2015 года предприниматель с бизнес-партнером Андреем Баскаковым похитил 10 миллионов рублей, принадлежащие одной из коммерческих компаний. Тот в 2017 году получил по этому делу шесть лет колонии строгого режима.
Кировский районный суд в октябре прошлого года приговорил Каковкина к трем годам колонии, с приговором не согласились как защита, так и обвинение. Адвокат настаивала, что компании Каковкина и Баскакова заключили договор займа, после чего последний перевел деньги. Они поступили на счет компании Каковкина, но на следующий день их арестовали по постановлению суда, и воспользоваться деньгами бизнесмен не мог. Сторона защиты заявила, что будет настаивать на полной отмене приговора. Представитель потерпевшего по делу Генрих Хачатуров посчитал приговор Каковкину слишком мягким и просил назначить ему пять лет колонии.
«Список Титова» был составлен после встречи бизнес-омбудсмена в Лондоне с российскими предпринимателями, покинувшими страну из-за уголовного преследования. Каковкин стал первым бизнесменом из списка, вернувшимся в Россию. В его расширенную версию всего входят 43 обвиняемых по 36 делам. Из них вернулись только четыре человека — два дела были прекращены.