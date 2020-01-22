В Якутске у дома шамана Габышева полицейские задержали четырех его сторонников

У дома шамана Александра Габышева полицейские задержали четверых его сторонников и увезли их в отделение, рассказал «Новой газете» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Сам Габышев успел скрыться в доме, а законных оснований для проникновения в жилище у полиции не было.

Полицейские пытались взломать дверь в дом и остановились только после того, как Габышев предупредил, что вызывает адвоката, рассказали в «Правозащите Открытки». Среди задержанных под предлогом об установлении личности в том числе были члены отряда шамана Алексей Брылев (по прозвищу Кот) и Юрий Конюхов (Дух).

Прянишников отметил, что действия полицейских не были связаны с уголовным делом в отношении шамана, расследованием которого занимается якутское управление ФСБ. Обвинения в экстремизме Габышеву так и не предъявили, новые следственные действия по делу также не проводились, отметил Прянишников.

Из-за уголовного дела, возбужденного осенью, правоохранительные органы дважды прерывали пеший поход Габышева в Москву для проведения на Красной площади «обряда изгнания Путина». По версии следователя ФСБ, в своих речах шаман якобы требовал «насильственных действий в отношении президента». Сейчас у него нет меры пресечения: он находится под обязательством о явке и в марте намерен отправиться в поход со своим отрядом в третий раз.