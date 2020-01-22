Совет Федерации одобрил отставку Чайки и назначил Игоря Краснова генпрокурором

Совет Федерации освободил от должности бывшего главу Генеральной прокуратуры России Юрия Чайку и утвердил на этом посту кандидатуру Игоря Краснова. Это произошло на пленарном заседании верхней палаты Федерального Собрания, прямая трансляция ведется на официальном портале.

Выступая перед сенаторами, Краснов пообещал активно бороться с коррупцией во власти. «Коррупция существует постольку, поскольку существует возможность чиновника распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами путем принятия тех или иных решений. […]В связи с этим стоит задача максимально ослабить указанное зло за счет оздоровления правовой среды и жесткого реагирования на любые коррупционные проявления», — заявил он.

Также одной из приоритетных задач Краснов назвал контроль за реализацией реформы контрольно-надзорной деятельности, в рамках которой предполагается отмена избыточных норм и административных предписаний. По мнению Краснова, уменьшение их числа поможет бизнесу и поспособствует снижению уровня коррупции.

Краснов пообещал наладить эффективную обратную связь с гражданами и повысить прозрачность органов прокуратуры. Он также добавил, что займется проблемой демонтажа клеток в судах. Отвечая на вопрос сенаторов об особом порядке судопроизводства, новый генпрокурор высказался за сокращение категорий дел, которые можно будет рассматривать без исследования всех доказательств.

Сенаторы единогласно проголосовали за Краснова. При этом один из них высказался против ухода Чайки с поста генпрокурора, еще один — воздержался.

20 января президент Владимир Путин предложил Игорю Краснову занять пост главы надзорного ведомства в связи с отставкой Юрия Чайки, который ушел с должности «в связи с переходом на другую работу». Позже Чайку пригласили стать полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Игорь Краснов раньше работал заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он расследовал убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, покушение на Анатолия Чубайса, убийства антифашистов Федора Филатова и Ивана Хуторского вел дело радикальной «Боевой организации русских националистов» (БОРН).

Краснов также возглавлял следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова. В 2017 году виновными признали пятерых человек, они получили от 11 до 19 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.