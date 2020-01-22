Мишустин назначил депутата Левина одним из заместителей главы аппарата правительства

Председатель правительства Михаил Мишустин согласовал изменения в структуре руководства аппарата правительства: у вице-премьера и главы аппарата правительства — бывшего заместителя Мишустина в ФНС Дмитрия Григоренко — будет 11 заместителей, в том числе глава думского комитета по связи Леонид Левин и замминистра финансов Илья Трунин.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте правительства, первым замруководителя аппарата правительства останется Валерий Сидоренко, назначенный еще в 2018 году. Своим пресс-секретарем Мишустин назначил Бориса Беликова, занимавшего аналогичную должность в Налоговой службе, откуда пришел и сам Мишустин.

Мишустин также сменил руководство в ряде ведомств: так, место перешедшей в его правительство вице-премьером главы Росреестра Виктории Абрамченко занял Олег Скуфинский, ранее работавший заместителем полпреда президента на Дальнем Востоке. Накануне Владимир Путин своим указом переподчинил это ведомство, как и Росздравнадзор, напрямую правительству.

Новый руководитель Росздравнадзора, руководитель которого Михаил Мурашко в новом кабинете министров возглавил Минздрав, объявлен не был. Источники РБК утверждали, что эту должность займет экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. Daily Storm и Regnum писали, что указ об этом был накануне подписан президентом, однако на портале правовой информации он не публиковался.