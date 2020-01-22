В Петербурге таксиста арестовали по обвинению в вербовке для ИГ

Красногвардейский суд Петербурга 21 января арестовал 32-летнего Исфандиера Акрамова, которого обвиняют в вербовке двух своих ровесников из Таджикистана в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

О его задержании в СК объявили за день до этого: по версии следствия, в 2015 году он убедил двух мужчин 1990 года рождения поехать воевать в Сирию на стороне боевиков ― «умышленно, посредством уговоров, разговоров, убеждений и иных форм психологического воздействия, в том числе, посредством сообщения сведений политической и религиозной ситуации в Сирии».

Мужчина признал вину, написал явку с повинной и не выступал против ареста. Как отмечают СМИ, Акрамов в 2006-2008 годах он проходил срочную службу в ВДВ под Тулой, после работал таксистом, однако на момент задержания нигде трудоустроен не был. В суде следователь рассказал, что Акрамов поддерживает связь с ИГ и что его брат находится в международном розыске как приверженец террористической организации.

В Следственном комитете отмечали, что во время обыска у него изъяли 16 патронов. Адвокат Константин Тарасенко в разговоре с «Коммерсантом» привел слова отца Акрамова о том, что ранее при генеральной уборке никаких патронов в комнате сына он не находил.