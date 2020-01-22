Митрополит Иларион отрицает, что владеет элитной недвижимостью в Испании из расследования «Новой»

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал дезинформацией расследование «Новой газеты» о том, что он владеет пентхаусом почти за миллион евро в испанском городе Альтея. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Дезинформация о квартире за миллион евро в Испании была опровергнута не только в "Собеседнике", но и в ряде других изданий. Но кому интересны опровержения? Если есть заказ на компромат, интересует компромат, а не реальность», — сказал представитель Русской православной церкви.

В упомянутой публикации «Собеседника» говорится, что квартира в жилищном кооперативе Mare Nostrum II обошлась митрополиту почти в 10 млн рублей. Однако позже издание сообщило, что Иларион владеет как минимум двумя автомобилями Mercedes и шестикомнатной квартирой за 25 млн рублей у метро «Третьяковская».

Митрополит заявил, что на самом деле в его собственности находятся только автомобиль Genesis 2016 года и Audi 2010 года. «Кто найдет у меня Мерседес, тому я его подарю», — пообещал Иларион. Он признал наличие четырехкомнатной квартиры возле метро «Третьяковская», однако заявил, что заплатил за нее 6 млн рублей в 2005 году.

Иларион связывает публикацию в СМИ «заказных» и «проплаченных» материалов о себе с заинтересованностью Константинопольского патриархата в его отстранении от должности главы ОВЦС.

В декабре «Новая» выяснила, что Илариону принадлежит один из самых дорогих пентхаусов кооператива в Альтее. Общая площадь апартаментов, согласно официальному буклету застройщика, составляет более 235 квадратных метров, а цена по состоянию на 2011 г. — 950 тысяч евро. У пентхауса есть открытая и закрытая террасы, площадка для барбекю, бассейн, две спальни.

Соседи митрополита считают, что пентхаус в Испании ему могли подарить. По словам одной из соседок, Елены Мищенко, за коммунальные услуги Иларион задолжал 20 тысяч евро.