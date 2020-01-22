В США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом из Китая. Число его жертв увеличилось до девяти

В США зарегистрировали первый в стране случай заражения коронавирусом из Китая (2019-nCoV), сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Пациент, о котором идет речь, прилетел из Китая в Сиэтл (штат Вашингтон) 15 января. Он обратился с признаками пневмонии к медикам, которые на основании симптомов и истории передвижений заподозрили у него коронавирус и позже подтвердили диагноз.

Как передает Reuters, от нового коронавируса умерли уже девять человек, общее число инфицированных возросло до 440 человек. Всемирная организация здравоохранения назначила экстренное заседание, где эксперты оценят риски распространения вируса в мире.

Китайские власти объявили о вспышке ранее неизвестного коронавируса 31 декабря. Специалисты предполагают, что он возник на одном из городских рынков морепродуктов. Случаи заражения также были зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее и Японии. По словам китайских медиков, вирус передается от человека человеку и вызывает пневмонию. В США приступили к разрабатке вакцины.