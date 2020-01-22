СМИ: Мединский станет помощником Путина по культуре

Бывший глава Минкульта Владимир Мединский после отставки станет помощником президента по культуре, сообщают РБК и «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», у Мединского будут широкие полномочия, и он сохранит влияние на культурную сферу. Источник издание сравнил будущий статус Мединского с положением Андрея Белоусова, который до назначения первым вице-премьером был помощником Владимира Путина по экономическим вопросам.

Сейчас у президента нет помощника по культуре. Должность его советника в этой сфере занимает Владимир Толстой. РБК направил запрос Мединскому.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин представил новый состав правительства. Главой Минкульта стала Ольга Любимова, ранее руководившая департаментом кинематографии министерства.

Об отставке своего правительства бывший премьер Дмитрий Медведев объявил 15 января, после послания президента Федеральному Собранию. Мишустина на должность председателя кабмина предложил Путин, а для Медведева ввели должность заместителя председателя Совета Безопасности.