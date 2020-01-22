Пресс-секретарь судоремонтного завода извинилась перед журналистами за «пиндосовских тварей»

Ольга Попова, руководитель группы по связям с общественностью АО «10 СРЗ» связалась с «Новой» и принесла извинения оскорбленным ею журналистам. Ранее она в грубой форме прокомментировала публикацию мурманского ИА «СеверПост» о финансовых трудностях завода, принадлежащего ОСК.

В ответ на просьбу «Новой» пояснить ситуацию Ольга Попова написала:

«Очень стыдно, что не сдержалась в эмоциях, которые были вызваны обидой за то, что все успехи орденоносного завода за последние годы, являющиеся заслугой исключительно текущего руководства, остаются незамеченными. За последние 4 года выросла в три раза численность сотрудников, пакет лицензий, число производственных рабочих и заказов. Акцентируются, к моему сожалению, лишь проблемные вопросы, при этом не разобравшись в их глубинной сути. Я приношу свои извинения за свои не этические высказывания в данном комментарии» (грамматика источника сохранена).

Напомним, в комментарии к публикации ИА «СеверПост» о штрафе, наложенном на директора завода за невыплату зарплаты рабочим, Попова назвала журналистов «тварями пиндосовскими» и обвинила в стремлении навредить судоремонтному предприятию.

На СРЗ 10 в городе Полярном Мурманской области задержки зарплаты начались осенью, сейчас с работниками ещё не расплатились за декабрь. Завод в основном ремонтирует корабли Северного флота.