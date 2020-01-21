В Сенате США начались слушания по делу об импичменте Трампа

В Сенате США начали рассматривать вопрос об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Сенат должен решить, виновен ли Трамп в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. На раннем этапе слушаний адвокаты президента США могут попросить сенаторов снять обвинения, но этот шаг, предполагает Reuters, скорее всего, потерпит неудачу.

Согласно процедуре, сначала в Сенате выступят демократы, которые поддерживают импичмент Трампа, им отводится 24 часа в течение трех дней. Затем по такой же схеме будут выступать республиканцы в защиту президента.

Сессии будут идти в течение длительного времени и проходить шесть дней в неделю за исключением воскресенья.

Поводом для начала процедуры осенью прошлого года стал разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению демократов, американский лидер оказывал давление на него, чтобы начать расследование против своего вероятного конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера.

В январе этого года комитет по разведке в Палате представителей Конгресса заявил о наличии новых доказательств по делу об импичменте. Новые материалы решили передать в Сенат.