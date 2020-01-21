Против главы инспекции ФСИН во Владикавказе возбудили дело из-за побега экс-полицейского из-под домашнего ареста. Он убил бывшую жену

Следственный комитет во Владикавказе возбудил дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) против главы уголовно-исполнительной инспекции Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Алана Бацазова. Об этом «Новой газете» рассказал сотрудничающий с организацией «Зона права» адвокат Сергей Денисенко, узнавший о деле от следователя.

По его словам, Бацазов находится в статусе подозреваемого. Инспекция, которую он возглавляет, должна была следить за бывшим полицейским Вадимом Теховым. Экс-сотрудник МВД, по версии следствия, в сентябре прошлого года сбежал из-под домашнего ареста, пришел на работу к своей бывшей супруге Регине Гагиевой и нанес ей десять ножевых ранений. Через шесть дней она умерла. Сейчас Техов в следственном изоляторе, его обвиняют в убийстве.

Бацазова в день побега Техова на работе не было, его заменяла старший инспектор Виктория Тадтаева. Против нее возбуждено дело о халатности, повлекшей смерть (ч. 2 ст. 293 УК). Напомним, в управлении ФСИН утверждали, что сообщили в МВД о побеге Техова, но в полиции на это не отреагировали.