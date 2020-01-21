Заявку на митинг против конституционной реформы 1 февраля отозвали

По сведениям «Новой газеты», заявка на проведение 1 февраля акции против внесения изменений в Конституцию отозвана из мэрии Москвы.

В связи с этим митинг не состоится. Причины отзыва заявки и другие детали произошедшего не сообщаются.

О согласовании акции московские власти рассказали 17 января, но о заявителях в течение нескольких дней не было ничего известно. Сегодня выяснилось, что заявку подали члены Либертарианской партии (ЛПР) Игорь Ефремов и Сергей Синицын. По данным источников «Коммерсанта», от публичного анонса мероприятия в партии отказались после заявления политика Алексея Навального, что Конституцию «не надо защищать». Пресс-секретарь ЛПР Александр Гуд впоследствии уточнил, что Ефремов и Синицын сделали подали заявку «по частной инициативе» и что «партия не имеет отношения» к ней.

Напомним, об изменениях в Конституцию президент Владимир Путин объявил 15 января: он предложил ограничить приоритет международного права и частично перераспределить полномочия между органами власти. Проект поправок президент внес в Госдуму накануне. Ожидается, что его первое чтение пройдет 23 января, а основное, второе, состоится в середине месяца. Самой вероятной датой проведения общероссийского голосования по конституционной реформы источники РБК называли 12 апреля.

В субботу, 18 января, были проведены одиночные пикеты против изменения Конституции. Шествие против поправок также проходило в рамках антифашистского марша 19 января памяти Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова. На следующий день оппозиция анонсировала еще одну акцию против конституционной реформы: ее решили совместить с ежегодным шествием памяти Бориса Немцова, которое в этом году было запланировано на 29 февраля.