СМИ: в швейцарском Давосе задержали двух россиян по подозрению в шпионаже. Это произошло за полгода до экономического форума

Спецслужбы Швейцарии в августе прошлого года раскрыли в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ), двух возможных сотрудников российской разведки. Об этом рассказали швейцарские издания Tages-Anzeiger и Tribune de Geneve.

Полиция подтвердила, что летом прошлого года проверяла двух россиян. Один из них, как отмечает Tages-Anzeiger, утверждал, что работает сантехником, при этом у обоих были при себе российские дипломатические паспорта. Полицию удивило и то, что россияне хотели остаться в Швейцарии на три недели, с 8 по 28 августа, так как для обычных рабочих это слишком дорого.

Пресс-атташе российского посольства в Берне Станислав Смирнов заявил Tages-Anzeiger, что дипломатические паспорта получают не только сотрудники Министерства иностранных дел. В конце концов россиян арестовывать не стали, и после проверки они покинули страну, потому что их причастность к шпионской деятельности не была доказана. Федеральная прокуратура в Берне также не стала начинать расследование.

Смирнов в разговоре с РИА Новости назвал информацию СМИ о «российских шпионах» в Швейцарии «вбросом». «Все это нацелено на то, чтобы подорвать хорошо развивающиеся отношения России и Швейцарии. Конечно, вызывает также вопросы тот факт, что данная публикация была сделана в день открытия в Давосе Всемирного экономического форума. Не исключено, что это очередной вброс информации», — сказал он.

В начале декабря прошлого года французское издание Le Monde рассказывало о «базе» российского Главного разведывательного управления (ГРУ, сейчас Главное управление Генштаба) в Альпах. По данным газеты, российские разведчики останавливались в регионе Франции Верняя Савойя. Один из источников издания объяснял, что выбор именно этого региона Франции мог быть мотивирован в том числе близостью границы со Швейцарией и тем, что это тихое место, часто посещаемое русскими.