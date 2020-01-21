Заявителями митинга 1 февраля против конституционной реформы оказались члены Либертарианской партии

Заявку на проведение 1 февраля на проспекте Сахарова митинга против конституционной реформы подавали полные тезки членов Либертарианской партии Игорь Ефремов и Сергей Синицын. Об этом говорится в уведомлении для департамента безопасности правительства Москвы, которое имеется в распоряжении «Новой газеты». Ранее Ефремов и Синицын неоднократно были заявителями акций партии.

О согласовании митинга мэрия объявила 17 января, однако имена организаторов не приводились. Источники «Коммерсанта» в партии 21 января также называли инициаторами митинга либертарианцев: по их данным, от публичного анонса мероприятия в партии отказались после заявления Алексея Навального, что Конституцию «не надо защищать».

Представители партии не комментировали возможную причастность к митингу, в своих группах в соцсетях анонсы мероприятия они не размещали. Председатель Либертарианской партии Сергей Бойко заявил «Новой газете», что ему неизвестно, кто был заявителем мероприятия. Пресс-секретарь партии Александр Гуд впоследствии подтвердил, что заявку действительно подавали члены партии, но «по частной инициативе». «Либертарианская партия не имеет отношения к заявке», — отметил он.

О готовящихся изменениях в Конституцию президент Владимир Путин объявил 15 января: он предложил ограничить приоритет международного права и частично перераспределить полномочия между органами власти. Проект поправок внесли в Думу накануне. Ожидается, что его первое чтение пройдет 23 февраля, а основное второе состоится в середине февраля. Наиболее вероятной датой проведения общероссийского голосования по одобрению реформы СМИ называли 12 апреля.

Шествие против поправок также проходило в рамках антифашистского марша 19 января памяти Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова. На следующий день оппозицией была анонсирована еще одна акция против конституционной реформы: ее решили совместить с ежегодным шествием памяти Бориса Немцова, которое в этом году было запланировано на 29 февраля.