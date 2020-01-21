В Комсомольске-на-Амуре активистке Юлии Цветковой запретили выехать из дома на операцию к стоматологу

В Комсомольске-на-Амуре фем- и ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой сторона дознания запретила выехать из дома к стоматологу, рассказала сама Цветкова «Новой газете». По мнению врача, из-за отека на челюсти ей срочно необходима операция.

За последние два месяца, которые активистка находится под домашним арестом, у нее обострилась зубная боль. Сейчас ей больно жевать и началось осложнение в виде отека на челюсти. Стоматолог Светлана Шмотина вечером приехала к Цветковой домой, чтобы осмотреть ее.

«Юле нужна срочная операция. У нее патология прикуса, нужны разгрузочные каппы. И один зуб лежит горизонтально и закрыт костью. Если не исправить все это сейчас, Юля может получить неврит тройничного нерва, у нее будет перекошено лицо и она станет инвалидом», — объяснила стоматолог в разговоре с «Новой».

Дознаватель Чайковская позвонила адвокату Якову Пушкареву и сообщила, что отказывает в ходатайстве о посещении стоматолога. Чайковская сообщила адвокату, что берет три дня на то, чтобы предоставить официальные документы. По словам Цветковой, причину отказа дознаватель не сообщила. Адвокат Яков Пушкарев намерен обжаловать решение дознавателя Чайковской.

Цветкова сегодня также в первый раз за два месяца домашнего ареста вышла на прогулку вокруг дома. Суд разрешил прогулки в течение одного часа на расстояние 500 метров. «Мама уговорила меня выйти из дома. Мы вооружились решением суда и паспортом. Мне было плохо, случилось что-то похожее на паническую атаку. Я поняла, что мне было страшно выйти из дома, потому что люди в комментариях ненавидят меня и пишут "Дайте нам ее адрес!". А еще у меня нет зимних ботинок, поэтому гулять просто холодно».

Напомним, активистка Юлия Цветкова — режиссер уже закрытого детского театра «Мерак» — была помещена под домашний арест по делу о распространении порнографии за публикации в ее группе во «ВКонтакте» с абстрактными рисунками женского тела. В материалах уголовного дела не указано, какие именно ее посты следствие считает порнографическими. Также у Цветковой два протокола по статьям о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. По одному делу назначен штраф в 50 тысяч, завтра, 22 января, в Комсомольске-на-Амуре по нему пройдет обжалование.