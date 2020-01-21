Будущий глава Генпрокуратуры пообещал не расширять полномочия прокуроров

Кандидат на пост главы генеральной прокуратуры и бывший замглавы Следственного комитета Игорь Краснов считает эффективным разделение прокуратуры и следствия и не планирует расширять полномочия прокуроров. Об этом будущий генпрокурор сообщил в Совете Федерации, передает Интерфакс.

«Мне кажется, в настоящее время инструментарий Генпрокуратуры достаточен», — заявил Краснов, добавив, что сейчас надзорное ведомство обладает «огромными» полномочиями.

Краснов также назвал эффективной реформу надзорного ведомства 2007 года, когда из состава Генпрокуратуры был выделен Следственный комитет. К 2011 году их функции были окончательно разделены: следствие занималось расследованиями, а прокуратура лишь контролировала их ход, представляла дела в суде, а также выполняла ряд других надзорных функций.

Накануне президент Владимир Путин предложил кандидатуру Краснова на пост, который ранее занимал Юрий Чайка. Позже стало известно, что бывший генпрокурор может стать полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Игорь Краснов стал заместителем председателя СК Александра Бастрыкина в 2016 году. Он расследовал убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, покушение на Анатолия Чубайса, убийства антифашистов Федора Филатова и Ивана Хуторского вел дело радикальной «Боевой организации русских националистов» (БОРН).

Краснов также возглавлял следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова. В 2017 году виновными признали пятерых человек, они получили от 11 до 19 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.