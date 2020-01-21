В Петербурге по делу о подготовке покушения на Пригожина допросили засекреченного свидетеля

В Невском суде Санкт-Петербурга в ходе очередного заседания по делу оппозиционного активиста Владимира Иванютенко, обвиняемого в незаконном обороте взрывчатых веществ, показания дал засекреченный свидетель, представленный как «Григорий Иванов».

Согласно материалам дела, именно с «Ивановым» Иванютенко обсуждал изготовление взрывного устройства, а также передавал ему компоненты для изготовления этого устройства, необходимого для ликвидации петербургского олигарха Евгения Пригожина. По версии следствия, Иванютенко пошел на это, поскольку считал, что именно по его заданию на него было совершено покушение в декабре 2017 года.

В суде Иванов давал показания в воспрещающих его опознание условиях: сам он находился вне зала заседания, а его голос был искажен с помощью специальной техники. Из-за плохого качества связи его показания были практически непонятны, но судья Александр Максимов отклонил просьбу защиты наладить нормальное соединение, определив, что сам он, прокурор и секретарь заседания без проблем все слышат.

Из показаний «Иванова» следует, что сам он является бывшим сотрудником правоохранительных органов, который на негласной основе сотрудничал с Главным управлением противодействия экстремизму. «Иванов» пояснил, что наблюдение за оппозиционными активистами, в том числе за приверженцами признанного экстремистским и запрещенного движения «Артподготовка» он осуществлял с 2017 года.

При этом согласно ранее данным показаниям подсудимого Иванютенко, секретным свидетелем по фамилии «Иванов» является его давний знакомый Георгий Левин, который в 2017-2018 годах постоянно присутствовал на оппозиционных акциях в Петербурге и заводил знакомства с различными слоями активистов. По словам активиста, именно Левин, выступавший под псевдонимом «Иванов», был тем самым человеком, который передал ему некое вещество и другие предметы, которые, как выяснилось после задержания, оказались пластичным взрывчатым веществом и детонаторами.