Путин предложил генпрокурору Чайке стать полпредом по Северо-Кавказскому округу

Президент Владимир Путин на встрече с генпрокурором Юрием Чайкой предложил ему стать своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе. Чайка принял предложение, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков РИА Новости.

Формально указ еще не был подписан, поскольку Чайка еще исполняет обязанности генпрокурора: профильный комитет Совфеда уже одобрил его отставку и назначение на пост предложенного Путиным кандидата Игоря Краснова — заместителя председателя Следственного комитета. Окончательно сенаторы проголосуют за это 22 января.

В ходе встречи Путин обратил внимание Чайки, что в СКФО сохраняются проблемы в соцсфере, с коррупцией и терроризмом. Он также отметил позитивные итоги работы Генпрокуратуры под его руководством, в том числе — в борьбе с коррупцией. «Прошу вас сохранить эту тенденцию», — обратился президент к Краснову (цитата по ТАСС).

«Хочу поблагодарить Юрия Яковлевича за работу»: Путин, Чайка и будущий генпрокурор Краснов в Кремле pic.twitter.com/acGGtj0dLo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 21, 2020

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В СКФО, выделенный из состава Южного федерального округа в январе 2010-го, входят 7 регионов — это Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чеченская республика и Ставропольский край. Предыдущий полпред президента в округе, генерал-майор Александр Матовников, занимал свой пост с лета 2018 года.