Пресс-секретарь судоремонтного завода ОСК назвала журналистов «пиндосовскими тварями»

Журналисты мурманского ИА «СеверПост» получили оскорбительный комментарий из уст руководителя группы по связям с общественностью СРЗ 10 Ольги Поповой — подразделения Объединенной судостроительной корпорации, расположенного в городе Полярном Мурманской области.

Под публикацией от 21 января о штрафе, наложенном на директора завода за невыплату работникам зарплаты, появился комментарий, в рабочее время оставленный с аккаунта Поповой в соцсети. В нем журналисты называются «пиндосовскими тварями», а само медиа — одно из самых цитируемых в регионе — «инфопомойкой», которую любят спонсировать «западные друзья».

По словам Поповой, цель информагентства — «опустить завод», развалить судоремонт в регионе. Также пресс-секретарь предприятия заявила, что опубликованное агентством постановление Гострудинспекции о наложении штрафа на руководителя получено журналистами «за бабосики».

Как сообщает агентство, утром Попова лично звонила в редакцию, подтвердила подлинность документа и наличие финансовых проблем на предприятии, а также была предупреждена о своем праве на ответ.

СРЗ-10 занимается докованием и ремонтом кораблей ВМФ РОссии, входит в структуру ОСК. Невыплаты зарплаты на предприятии начались осенью и продолжаются по сей день. На сегодня работники завода еще не получили выплаты за декабрь.