В Сургуте подследственному последователю «Свидетелей Иеговы» назначили принудительную психиатрическую экспертизу

Сургутский городской суд 16 января постановил отправить в психиатрический стационар для проведения принудительной психиатрической экспертизы Тимофея Жукова, обвиняемого в создании общины запрещенных в России «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской организацией). Накануне Жуков обжаловал решение.

Жуков является одним из 21 представителей конфессии, оказавшихся под следствием после массовых задержаний в Сургуте в феврале прошлого года — тогда обыски прошли по 22 адресам. Всех их доставили для допроса в здание СК, после чего часть верующих пожаловались на пытки: в ходе допроса следователи применяли электрошокер, били дубинками и обливали их водой.

«Такую экспертизу может назначить только суд, — объясняет Жуков. — 13 января мне это постановление выписали, а 16 января мне позвонил следователь. Сказал, что через 2 часа будет рассматриваться ходатайство начальника следственной группы А.В. Гусельникова о принудительном помещении меня в психиатрическую лечебницу. Сургутский суд в лице судьи Т. С. Слюсаревой вынес постановление о том, что меня необходимо поместить в психиатрический станционар в Екатеринбурге. Причем обязал службы МВД конвоировать меня туда.

Это 1200 км от моего дома. На 30 дней. В течение которых меня просто закроют в больнице и будут делать, что хотят».

Тимофей Жуков. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета».

«Всем подозреваемым была назначена амбулаторная психологическая экспертиза, — продолжает Жуков. — Но при прохождении этой экспертизы они начинают задавать вопросы конкретно по делу: кем вы являетесь, какую Библию читаете. Получается, что это тот же самый допрос».

Сам Жуков от амбулаторной экспертизы отказался, назвав это нецелесообразной проверкой. «Следователь думает, что я организовываю защиту их [потерпевших], — говорит он. — Они считают, что я являюсь тем, кто давит на свидетелей и консультирует их. Но я просто защищаю свои права: пишу ходатайства и жалобы».

За год отказ в возбуждении дела приходил потерпевшим трижды, зато дело о 21-ом подозреваемом в сентябре было передано в Главное Следственное Управление в Москве. В Сургут, по словам Жукова, сейчас командированы пятеро следователей, которые ведут это дело. Все обвиняемые были внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга: больше они не могут воспользоваться даже банковскими счетами, которые были заморожены.