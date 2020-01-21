Путин утвердил новое правительство: полный список

Встреча Путина с новым правительством. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового правительства. Указ опубликован на сайте Кремля.

«Новая газета» публикует целиком список новых министров.

Состав правительства

В новом кабмине девять вице-премьеров: Первый вице-премьер — Андрей Белоусов (занимал должность советника президента по экономическим вопросам). Замглавы правительства стали: Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко. Министерство иностранных дел — Сергей Лавров (сохранил должность) Министерство юстиции — Константин Чуйченко (экс-руководитель аппарата правительства) Экономический блок

Министерство финансов — Антон Силуанов (бывший первый вице-премьер) Министерство экономического развития — Максим Решетников (экс-губернатор Пермского края) Министерство промышленности и торговли — Денис Мантуров (сохранил должность) Министерство сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев (сохранил должность) Министерство энергетики — Александр Новак (сохранил должность) Силовой блок

Министерство обороны — Сергей Шойгу (сохранил должность) Министерство внутренних дел — Владимир Колокольцев (сохранил должность) Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям — Евгений Зиничев (сохранил должность) Социальный блок

Министерство здравоохранения — Михаил Мурашко (экс-глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения) Министерство просвещения — Сергей Кравцов (экс-глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки) Министерство науки и высшего образования — Валерий Фальков (занимал должность ректора Тюменского государственного университета) Министерство культуры — Ольга Любимова (возглавляла департамент кинематографии министерства). Читайте профайл Ольги Любимовой в «Новой газете» Министерство спорта — Олег Матыцин (занимал должность президента Международной федерации студенческого спорта) Министерство природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин (сохранил должность) Министерство транспорта — Евгений Дитрих (сохранил должность) Министерство труда — Максим Котяков (занимал пост замминистра финансов) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев (бывший вице-президент «Ростелекома») Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Владимир Якушев (сохранил должность) Министерства по делам регионов

Министерство по делам Северного Кавказа — упразднено Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов (сохранил должность)

Ряд бывших министров потеряли свои посты в новом правительстве. Среди них — экс-министры здравоохранения Вероника Скворцова, образования Ольга Васильева, культуры Владимир Мединский, спорта Павел Колобков, экономразвития Максим Орешкин и бывший вице-премьер Виталий Мутко.

Напомним, бывшего главу ФНС Михаила Мишустина назначили премьер-министром 16 января. Накануне, после послания президента Федеральному Собранию, бывший председатель правительства Дмитрий Медведев объявил о том, что все правительство уходит в отставку. Сам он занял должность зампреда Совбеза.