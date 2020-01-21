Путин утвердил новое правительство: полный список
Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового правительства. Указ опубликован на сайте Кремля.
«Новая газета» публикует целиком список новых министров.
Состав правительства
В новом кабмине девять вице-премьеров:
Первый вице-премьер — Андрей Белоусов (занимал должность советника президента по экономическим вопросам).
Замглавы правительства стали: Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.
Министерство иностранных дел — Сергей Лавров (сохранил должность)
Министерство юстиции — Константин Чуйченко (экс-руководитель аппарата правительства)
Экономический блок
Министерство финансов — Антон Силуанов (бывший первый вице-премьер)
Министерство экономического развития — Максим Решетников (экс-губернатор Пермского края)
Министерство промышленности и торговли — Денис Мантуров (сохранил должность)
Министерство сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев (сохранил должность)
Министерство энергетики — Александр Новак (сохранил должность)
Силовой блок
Министерство обороны — Сергей Шойгу (сохранил должность)
Министерство внутренних дел — Владимир Колокольцев (сохранил должность)
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям — Евгений Зиничев (сохранил должность)
Социальный блок
Министерство здравоохранения — Михаил Мурашко (экс-глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения)
Министерство просвещения — Сергей Кравцов (экс-глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки)
Министерство науки и высшего образования — Валерий Фальков (занимал должность ректора Тюменского государственного университета)
Министерство культуры — Ольга Любимова (возглавляла департамент кинематографии министерства). Читайте профайл Ольги Любимовой в «Новой газете»
Министерство спорта — Олег Матыцин (занимал должность президента Международной федерации студенческого спорта)
Министерство природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин (сохранил должность)
Министерство транспорта — Евгений Дитрих (сохранил должность)
Министерство труда — Максим Котяков (занимал пост замминистра финансов)
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев (бывший вице-президент «Ростелекома»)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Владимир Якушев (сохранил должность)
Министерства по делам регионов
Министерство по делам Северного Кавказа — упразднено
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов (сохранил должность)
Ряд бывших министров потеряли свои посты в новом правительстве. Среди них — экс-министры здравоохранения Вероника Скворцова, образования Ольга Васильева, культуры Владимир Мединский, спорта Павел Колобков, экономразвития Максим Орешкин и бывший вице-премьер Виталий Мутко.
Напомним, бывшего главу ФНС Михаила Мишустина назначили премьер-министром 16 января. Накануне, после послания президента Федеральному Собранию, бывший председатель правительства Дмитрий Медведев объявил о том, что все правительство уходит в отставку. Сам он занял должность зампреда Совбеза.
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