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Путин утвердил новое правительство: полный список

Политика

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Встреча Путина с новым правительством. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового правительства. Указ опубликован на сайте Кремля. 

«Новая газета» публикует целиком список новых министров.

Состав правительства


В новом кабмине девять вице-премьеров: 

Первый вице-премьер — Андрей Белоусов (занимал должность советника президента по экономическим вопросам).

Замглавы правительства стали: Дмитрий ГригоренкоЮрий ТрутневВиктория АбрамченкоЮрий БорисовТатьяна ГоликоваАлексей АверчукМарат ХуснуллинДмитрий Чернышенко.

Министерство иностранных дел — Сергей Лавров (сохранил должность)

Министерство юстиции — Константин Чуйченко (экс-руководитель аппарата правительства) 

Экономический блок


Министерство финансов — Антон Силуанов (бывший первый вице-премьер)

Министерство экономического развития — Максим Решетников (экс-губернатор Пермского края)

Министерство промышленности и торговли — Денис Мантуров (сохранил должность)

Министерство сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев (сохранил должность)

Министерство энергетики — Александр Новак (сохранил должность)

Силовой блок


Министерство обороны — Сергей Шойгу (сохранил должность)

Министерство внутренних дел — Владимир Колокольцев (сохранил должность)

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям — Евгений Зиничев (сохранил должность)

Социальный блок


Министерство здравоохранения — Михаил Мурашко (экс-глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения)

Министерство просвещения — Сергей Кравцов (экс-глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки)

Министерство науки и высшего образования — Валерий Фальков (занимал должность ректора Тюменского государственного университета)

Министерство культуры — Ольга Любимова (возглавляла департамент кинематографии министерства). Читайте профайл Ольги Любимовой в «Новой газете»

Министерство спорта — Олег Матыцин (занимал должность президента Международной федерации студенческого спорта)

Министерство природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин (сохранил должность)

Министерство транспорта — Евгений Дитрих (сохранил должность)

Министерство труда — Максим Котяков (занимал пост замминистра финансов)

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев (бывший вице-президент «Ростелекома») 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Владимир Якушев (сохранил должность)

Министерства по делам регионов


Министерство по делам Северного Кавказа — упразднено

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов (сохранил должность)

Ряд бывших министров потеряли свои посты в новом правительстве. Среди них — экс-министры здравоохранения Вероника Скворцова, образования Ольга Васильева, культуры Владимир Мединский, спорта Павел Колобков, экономразвития Максим Орешкин и бывший вице-премьер Виталий Мутко

Напомним, бывшего главу ФНС Михаила Мишустина назначили премьер-министром 16 января. Накануне, после послания президента Федеральному Собранию, бывший председатель правительства Дмитрий Медведев объявил о том, что все правительство уходит в отставку. Сам он занял должность зампреда Совбеза. 

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Теги:
em, министры, мишустин, правительство

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