Замглавы Генштаба обвинили в хищении около 6,7 миллиарда рублей

Военное следствие предъявило обвинение в хищении 6,7 миллиарда рублей, заместителю главы Генерального штаба вооруженных сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову. Это стало известно из оглашенных в суде материалов дела, сообщает Интерфакс.

Текст обвинения Арсланову предъявили еще в октябре, однако известно об этом стало лишь сегодня. Ему вменяют в вину два эпизода мошенничества, в результате чего в рамках исполнения госконтракта генерал-полковник мог похитить более 191 миллионов рублей и не менее 6,5 миллиарда рублей соответственно.

При этом Минобороны отозвало свой иск к замглавы Генштаба о компенсации ущерба на сумму в несколько миллиардов рублей. Суд вместе с тем признал законным арест имущества Арсланова. Срок следствия по делу был продлен до 6 февраля.

По данным следствия, Арсланов причастен к махинациям компании «Воентелеком» при заключении контрактов Минобороны на поставки в войска цифрового телекоммуникационного оборудования, стоимость которого намеренно завышалась в два раза. В ходе расследования выяснилось, что компания отправляла в войска некачественную спецтехнику из Китая, на которой переклеивали этикетки.

Фигурантом по этому делу, возбужденном еще в 2013 году, также стал бывший руководитель первого управления Главного управления связи Минобороны России генерал-майор Александр Оглоблин, который признал вину и дал показания против Арсланова. Сам он свою вину не признает и формально продолжает занимать должность замглавы Генштаба.