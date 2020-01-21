Мосгорсуд признал законным арест осужденных по «московскому делу» Мартинцова и Мыльникова

Мосгорсуд не удовлетвлетворил апелляционную жалобу осужденных по «московскому делу» Максима Мартинцова и Александра Мыльникова. Они требовали признать незаконным решение Басманного суда, который ранее отправил их в СИЗО, передает корреспондент «Новой газеты».

В ходе судебного заседания защита Мартинцова настаивала, что у суда не было оснований заключать его под стражу, так как предварительное следствие по делу было завершено до ареста. По словам адвоката Мыльникова, при рассмотрении его дела суд не учел, что тот является многодетным отцом. Однако суд не прислушался к доводам защиты и постановил оставить в силе решения предыдущей инстанции.

Мещанский суд Москвы вынес 6 декабря приговор Егору Лесных, Максиму Мартинцову и Александру Мыльникову. Их признали виновными в применении не опасного для здоровья насилия в отношении росгвардейца Максима Косова во время протестной акции 27 июня в Москве.

Трое мужчин повалили на тротуар сотрудника правоохранительных органов, пытались помочь протестующим, которых избивали росгвардейцы. Лесных получил три года колонии общего режима, Мартинцов — два года шесть месяцев, а Мыльников — два года условно.