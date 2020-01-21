В Архангельске памятник федерального значения реставрировали фанерой и монтажной пеной

Гостиные дворы — старейшую постройку Архангельска, памятник архитектуры федерального значения — «реставрируют» с помощью фанеры и монтажной пены. Это обнаружил местный блогер Михаил Шишов, который опубликовал фотографии варварского ремонта.

На них видно, что вместо осыпавшейся штукатурки на фасад западной стены здания саморезами прикручены листы фанеры, а зазоры залиты строительной пеной. Сверху все это покрашено краской в тон основному цвету фасада.

Такой способ «реставрации» противоречит законодательству об охране культурного наследия и может повредить сам памятник, датируемый XVII веком. Примечательно, что здание занимает краеведческий музей, последний раз масштабный ремонт там проводился в 2013 году. С 2014 года Гостиные дворы входят в зону охраны объектов культурного наследия на территории исторического центра Архангельска. Региональное министерство культуры на момент публикации не ответило на запрос «Новой газеты» о ситуации.